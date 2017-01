Ungdomsbedrift lanserer strømfri bambushøyttaler

– Alle i bedriften er opptatt av miljøet, så vi hadde lyst til å gjøre noe med fokus på miljøvennlighet. Det ble en høyttaler som ikke går på strøm eller batterier, sier Marie Weydahl, som er daglig leder i EcoSound.

En mobiltelefon med musikk settes ned i toppen av høyttaleren, som er i massiv bambus. Foto: Leif Dalen / NRK

På internatet på Drotningborg videregående skole demonstrerer hun høyttaleren for NRK, sammen med de andre jentene i firmaet. Mobiltelefonen settes i en åpning i toppen og høyttalerens utforming og design sender lyden ut i rommet.

På internatet pønskes det nå ut markedsstrategi for det nye produktet. Miljøengasjementet strekker seg lenger enn at høyttaleren er produsert i tre og ikke bruker strøm.

– Ideen vår er at vi skal plante et tre for hver høyttaler vi selger, sier Solveig Javenes Flaa.

Produsert i Kina

Høyttaleren er produsert i Kina, og det siste halve året har jentene utviklet den fra en prototyp til den neste. En endelige utgaven er ganske annerledes fra første modell.

– Vi laget den førte i tre. Her er også en vi 3D-printet, før vi endte på nåværende modell, sier Weydahl.

Ungdomsbedriften EcoSound diskuterer markedsstrategien. Foto: Leif Dalen / NRK

Lærer og medelever har troa

Lærer Hans Vidar Levinsen har god tro på produktet.

– Jeg har jobbet med ungdomsbedrift noen år, så jeg vet at her har de kommet langt fra å starte med ingenting, til det de har nå, sier han.

En ungdomsbedrift blir startet i begynnelsen av et skoleår og avsluttes gjerne når året er omme. Skal elevene videreføre bedriften da, må de opprette et AS. Levinsen ser ikke bort ifra at det kan bil tilfelle med her.

– Dette kan det faktisk bli et AS av, sier han.

Også medelevene på internatet har god tro på vennens høyttaler.

– Jeg tror det er dette folk har lyst på nå. Noe litt nytt og miljøvennlig, sier Herborg Bjåstad.