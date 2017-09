Ungdommene i JeJune møtte hverandre på musikklinja ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand.

– Vi ble satt sammen i en gruppe for å holde konsert i klassen, og vi fungerte så bra at vi bestemte oss for å fortsette som band, forteller tredjeklassingene Sverre Reithaug (trommer) og Terence Dougherty (vokal).

Resten av bandet består av Henning Stakkeland (gitar), Alexandra Revold (gitar) og Andi Gyberg (bass).

Har mange forbilder

Sverre Reithaug drømmer om å leve av musikken. Foto: Janne Aateigen, NRK Sorlandet

Terence Dougherty synger på morsmålet. Foto: Janne Aateigen, NRK Sorlandet

Trommis Sverre forklarer at når vokalist Terrence legger frem tekster, melodier og riff på øvelser, supplerer resten av bandet med tromme-grooves, basslinjer og resten.

– Vi hører på alt fra funk til hard rock til punk, sier Sverre, som legger til at han selv gjerne lytter til Odd Nordstoga også. Mens Terence trekker frem The Beatles og David Bowie som noen av sine forbilder.

– Det er jo gitarer, bass og trommer vi bruker – så vi spiller rock, men vi legger vekt på å lage vår egen "sound" i musikken, understreker Terence.

Barnslig bandnavn

At tekstene er på engelsk forklarer Terence Dougherty med at det er morsmålet hans.

– Jeg er født i USA og vi snakker engelsk hjemme, så det hadde vært merkelig for meg å synge på norsk, smiler han.

Samtidig innrømmer han at det han som har skylda for bandnavnet.

– Mange tror "JeJune" er noe poetisk og fint, men det betyr bare «manglende intelligens» eller å være litt barnslig, ler han.

For noen uker siden tok sytten- og attenåringene med seg låtene sine i studio. Resultatet er deres første EP.

– Det var skikkelig moro å være i studio. Jeg føler vi har noe på gang med dette bandet og det lover godt, sier Sverre.

– Drømmen er å kunne leve av musikken en gang, konkluderer trommeslageren og vokalisten i det unge bandet fra Kristiansand.

Musikkanmelder Øyvind Nyvoll gir åtte poeng til plata fra JeJune.

Et friskt pust

Anmelder Øyvind Nyvoll beskriver JeJune som et band med ungdommelig friskhet og pågangsmot med energiske musikanter og med en svært uttrykksfull vokalist.

– JeJune har et hardt uttrykk både i produksjonen og i et par av låtene, mener Nyvoll.

– De er unge og det er litt rusk her og der, både når det gjelder hva de ønsker å være rent musikalsk og også noe i låtskrivingen og innspillingsrutine. Men dette er et friskt pust og er en klar melding med masse selvtillit fra de unges rekker på Sørlandet, konkluderer Nyvoll.

Han belønner tenåringene i JeJune med åtte av ti mulige poeng for sin debut-EP.