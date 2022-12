– Hvis man sier dette er greit, vil man komme i en situasjon hvor man kan gå ut og juge for mediene, og dermed juge for offentligheten.

Det sier presseetisk ekspert Gunnar Bodahl-Johansen om Ung i trafikken sin seneste kampanje.

Mandag var prosjektansvarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim, på besøk i NRK Sørlandets radiosending.

Der uttrykte hun bekymring for en ny «drive through-bar» de «hadde sett» i sosiale medier.

Bendheim opplyste at baren skulle åpne i Risør tirsdag. Dagen etter avslørte hun at det hele var et PR-stunt.

Det hele viser seg altså å være en del av deres egen kampanje.

– Dette slo feil ut

Tirsdag ettermiddag valgte organisasjonen å komme med en beklagelse.

«Vi beklager for mailen som ble sendt fra oss til medier på Sørlandet i går. Målet var å vekke engasjement omkring et alvorlig tema på en ny måte, men dette slo feil ut. Det har ikke vært vår intensjon å villede, eller lure noen. Men vi ser i ettertid at det kan oppfattes slik».

Det skriver daglig leder Stig Eid Sandstad i en e-post til NRK.

Han sier de burde vært åpne om hvem som sto bak stuntet fra første stund, at det de gjorde var dumt og at de skal ta lærdom av det.

Vanskelig å nå ungt

Tidligere tirsdag fortalte prosjektansvarlig Liv Marie Bendheim hva som lå bak stuntet.

– Kontroversielle virkemidler må noen ganger til, for at man skal nå frem med et viktig budskap. Dette er gjort med en god intensjon, sa hun.

– Hva tenkte dere når dere valgte denne kampanjen, og å takke ja til et intervju med NRK for å advare mot arrangementet?

– Vi vurderte internt om vi skulle gjøre dette, og var forberedt på at noen kanskje syntes det var spesielt, eller drøyt. Men som en ungdomsorganisasjon tenker jeg at det er viktig at vi tør å bryte grenser og bruke virkemidler som når frem, sier Bendheim.

Denne kontoen har reklamert for Drive thru bar i Risør, som Ung i trafikken står bak. Foto: Skjermdump

Bendheim sier at det fortsatt er snakk om et reelt arrangement med «drive thru bar», og at det aldri har vært usannheter i kampanjen.

– Men vi har aldri sagt at vi skal servere alkohol. Det er et ekte arrangement.

Kampanjen Drive thru-bar er ment å opplyse unge om rus i trafikken sier kampanjeansvarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim. Foto: Privat

– Uklokt

Ung i trafikken er Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom mellom 15 og 26 år. De het tidligere MA-Ungdom og deres moderorganisasjon er MA-rusfri trafikk.

I pressemeldingen skriver de at ut oktober i år, er 17 prosent flere i aldersgruppen under 25 år anmeldt for ruskjøring sammenlignet med fjoråret.

– Særlig i en sak som dette som er såpass alvorlig, tror jeg ikke dette er tenkt helt gjennom, sier presseetisk ekspert Bodahl-Johansen.

Han kaller Ung i trafikkens intervju med NRK uklokt.

– Det er kanskje snakk om ungdommelig overmot. Det er ikke den største skaden som kan skje, men det svekker jo deres egen troverdighet.

Bodahl-Johansen sier videre at mediene antar at mennesker opptrer på en troverdig måte.

– Her ble mediene lurt, og da lurer man også offentligheten.

Daglig leder i Ung i trafikken Stig Eid Sandstad, er enig i Bodahl-Johansen kritikk om at stuntet var lite gjennomtenkt og uklokt.

Han håper dette likevel ikke vil svekke organisasjonens troverdighet.

Gunnar Bodahl-Johansen kaller Ung i trafikkens seneste kampanje for et stunt som ikke er tenkt helt gjennom. Foto: Institutt for Journalistikk

Har sine egne kampanjer

Generalsekretær i moderselskapet MA Rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, sier de ikke blander seg inn i hva Ung i trafikken gjør.

– De er en helt selvstendig organisasjon som driver sine egne kampanjer. I utgangspunktet skal man snakke sant og være rettferdig, men jeg tenker det er innafor hvis man ser på det som et stunt, sier hun.

– Hva tenker du om at dette kan svekke deres troverdighet?

– Jeg kan ikke helt se den, men hvis det er tilfelle er det selvfølgelig synd. Det som er positivt er at det øker oppmerksomheten og får frem et godt budskap.