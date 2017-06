Undervannspostkontoret står på land

Undervannspostmesteren i Risør frykter at kontoret har stemplet sitt siste brev. Hvis ikke kommunen støtter attraksjonen på fire meters dyp, frykter Tore Bjørn Thorbjørnsen Hovde at prosjektet skrinlegges for godt, skriver Aust Agder Blad.