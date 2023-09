Undersøker ny adresse: – Krimteknikere har vært her siden i går

Politiet er på en adresse i forbindelse med drapsetterforskningen, sier en nabo NRK har snakket med. Adressen er ikke åstedet hvor mor og datter ble funnet døde onsdag.

– Vi ble bedt om å holde oss unna, det har vært bevæpnet politi på stedet, sier naboen.

NRK er på stedet og har observert politi og krimteknikere på stedet. Det var VG som først meldte at politiet undersøker adressen.

Mann siktet og internasjonalt etterlyst

– Etterforskningen så langt viser at vi har grunn til å gå til en siktelse, sier Politiinspektør Cecilie Pedersen til NRK.

Hun vil ikke gå inn på hvem som er siktet, og politiet har ikke vært i kontakt med siktede. Til NRK bekrefter Pedersen at siktede er en mann.

Pedersen sier at politiet fortsatt jobber ut fra flere hypoteser, og understreker at en siktelse ikke betyr at siktede er gjerningspersonen.

Politiinspektør Cecilie Pedersen sier at politiet etterforsker saken bredt. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

– Vi holder fortsatt alle muligheter åpne. Vi utelukker ikke at det kan være andre eller flere gjerningspersoner, sier Pedersen.

Mannen er etterlyst internasjonalt.

– Vi vet ikke hvor han befinner seg. Det er en reell mulighet for at vedkommende har forlatt landet, men det er også en mulighet for at han befinner seg i landet, sier Pedersen.

Politiet får bistand av Kripos i etterforskningen.

Mor og datter drept

Det var onsdag ettermiddag at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i Vågsbygd i Kristiansand.

Da politiet kom til stedet fant de to personer som ble konstatert døde på stedet. Avdøde er en mor og hennes datter (8), ifølge politiet. De etterforsker saken som dobbeltdrap.

– Dette er en sak hvor en mor og hennes åtte år gamle datter er drept. Det er en krise som har rammet en hel familie. Vi ønsker derfor ikke å gå inn på noen personer knyttet til den berørte familien, sier Pedersen.

Politiet mener at drapene har skjedd mellom tirsdag kveld og fram til politiet fikk melding onsdag formiddag.

Kriminalteknikere har jobbet gjennom natten

Kriminalteknikere har jobbet på åstedet gjennom kvelden og natten. De vil fortsette dette arbeidet de neste dagene, skriver politiet videre.

Det ble langt ned blomster og lys ved åstedet onsdag kveld. Foto: Inger-Lise Hansen / NRK

– Politiet etterforsker nå saken med store ressurser. Vi er nå opptatt av å så fort som mulig finne ut hva som har skjedd og hvorfor. Vi har lav terskel for å undersøke tips. Det vil derfor fortsatt være synlig aktivitet fra politiet knyttet til denne saken, sier Pedersen.

Politiet gjør blant annet gjennomgang av et omfattende videomateriale.

Onsdag kveld gjorde politiet undersøkelser i et populært turområde i nærheten av åstedet.

Hei! Har du tips knyttet til denne saken? Send meg gjerne enEpost.