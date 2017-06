Uklart hva Godskesen stemmer

– Når Frps program sier at vi skal følge folkeavstemninger, men samtidig være for tvangssammenslåing, kommer jeg i et dilemma. Jeg vet ikke hvilken del av programmet jeg skal stemme over, sa Ingebjørg Godskesen (Frp) i sitt innlegg på Stortinget.