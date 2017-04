I doktorgradsarbeidet til Karianne Vassbakk Brovold fikk totalt 100 pasienter tilbud om å delta på et livsstilsprosjekt i 12 måneder. To kreftsykepleierne har fungert som livsstilsveiledere, samtlige som de fikk tilbud om individuelt tilrettelagte opplegg for sunt kosthold, fysisk aktivitet, stressmestring og røykekutt.

Uvanlige deltagere

Forskningen inkluderer pasienter som tidligere har blitt oppfattet som for syke til å delta på livsstilstudier.

Det viste seg at de både ønsker og klarer å gjennomføre på lik linje som de friskere pasientene. Faktisk var de uhelbredelige kreftpasientene villige til å legge om til en sunnere livsstil, selv om de var klar over at det muligens ikke forlenget livet.

Karianne Vassbakk Brovold har vært stipendiat på Sørlandet Sykehus og gjennomført doktorgradsutdanningen ved UiA.

– De uhelbredelig syke opplevde størst mestring sammenlignet med de pasientene som fortsatt kan bli kurert. De følte det som mest meningsfylt, fikk økt håp, mindre bivirkninger og følte seg sterkere både mentalt og psykisk. Dette til tross for at de visste at de ville død av kreft, sier forskeren til NRK.

Et annet funn var at de som mest sannsynlig blir kreftfrie, ville vente med livsstilsendringen til etter at de hadde blitt ferdig behandlet.

Vellykket forskning

Tidligere studier har vist at det er vanskelig å opprettholde en sunn livsstil når du er under kreftbehandling. Normalen er at kreftpasienter under behandling har et redusert aktivitetsnivå og at kostholdsvanene forverres.

Målet med studien var å finne ut om det lar seg gjøre å leve aktivt og sunt når du er kreftsyk og under behandling, med riktig veiledning fra fagpersonell.

– Forskningen viser at pasientene var i stand til å forbedre sine kostholdsvaner i løpet av perioden på 12 måneder. Samtidig klarte de å opprettholde sitt fysiske aktivitetsnivå mens de var under aktiv kreftbehandling, sier Brovold til UiAs nettsider.