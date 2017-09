UD-støtta skuespillere nektes visum til Norge

Visumnekten fra UDI skjer til tross for at Utenriksdepartementet har støttet forestillingen økonomisk.

–Uforståelig avgjørelse

Den norsk/sør-afrikanske teaterforestillingen Phefumla, der fire unge menn forteller om sin vanskelige oppvekst i townshipene utenfor Cape Town, skulle kommende uke blitt vist for et stort norsk og internasjonalt publikum på teaterfestivalen SAND i Kilden i Kristiansand.

Men nå skaper altså norske myndigheter vanskeligheter for forestillingen.

– Det er utrolig trist og jeg kan ikke forstå begrunnelsen når det er snakk om saker som er ute av verden og ferdigsonet.

Merkelig at UD først støtter stykket økonomisk, mens UDI så hindrer gjennomføringen, mener produsent for Phefumla, Mariken Lauvstad. Foto: privat

Det sier produsent for stykket, Mariken Lauvstad. Hun legger til at Phefumla fikk stor oppmerksomhet da den ble spilt på den internasjonale ASSITEJ-festivalen "Cradle of Creativity" i Cape Town i mai.

–Vi blir nå nødt til å sette opp en redusert utgave av Phefumla, der vi blant annet supplerer med filmklipp fra forestillingen som ble spilt Cape Town, opplyser Lauvstad.

–Får ingen reel sjanse

ASSITEJ Norge, som er arrangør av SAND-festivalen mener begrunnelsen for avslaget, fremstår generelt og lite etterprøvbart.

–Vår oppfatning er et UDIs avgjørelse om å nekte to av skuespillerne visum til Norge, vitner om at vi fremdeles lever i en verden der det nesten er umulig å få en reell sjanse om man er født inn i vanskelige kår utenfor vestens grenser.

Det sier daglig leder i ASSITEJ Norge/festivalsjef SAND-festivalen, Hilde Annette Aakre.

De fire sørafrikanske utøverne har alle en fortid fra townshipene utenfor Cape Town. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Først økonomisk støtte, så visumnekt

De som står bak festivalen og forestillingen reagerer særlig sterkt på at Utenriksdepartementet først gav teaterstykket økonomisk støtte og at UDI deretter setter kjepper i hjulene.

– Forestillingen ville gitt norske ungdommer og øvrige publikum et unikt og viktig møte med en helt annen virkelighet, men hindres på grunn av et stivbent norsk regelverk, mener Lauvstad.

Fare for rikets sikkerhet

NRK har vært i kontakt med UDI som ikke vil kommentere saken før sørafrikanerne frigjør myndighetene for taushetsplikten.

Men i begrunnelsen som arrangørene har fått fra utlendingsmyndighetene vektlegges hensynet til rikets sikkerhet, "consider to be a threat to public policy, internal security and public health".

–Dette fremstår veldig rart når vi vet at det i ene saken er snakk en tyveri-dom, og at sakene også ligger tilbake i tid, presiserer Mariken Lauvstad.