Ubekymret Ajer takker Rodgers: – Kunne ikke hatt det bedre

Den talentfulle 18-åringen ble hentet til Skottland av daværende Celtic-manager Ronny Deila, men har ikke fått sjansen under Rodgers.

Tidligere denne måneden var utlånsavtalen med Kilmarnock i boks.

Kristoffer Ajer er utlånt til Kilmarnock. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters

– Jeg kunne ikke hatt det bedre enn det jeg har det nå. Jeg får vanvittig tett oppfølging fra en storklubb og får spilletid der jeg er, forteller Ajer til NTB.

Både i debuten mot Hamilton i den skotske cupen og i helgens 3-2-seier mot Ross County ble den tidligere Start-spilleren kåret til banens beste spiller som midtstopper.

– Han holder en annen klasse, uttalte assistenttrener Lee McCulloch om Ajer i The National søndag.

– Han vil alltid gjøre det lille ekstra, han spør om å se video og vil alltid trene mer etter øktene. Han er en fantastisk å jobbe, fortsetter McCulloch.

– Smake på trykket

18-åringen kom til Celtic som midtbanespiller, men ble omskolert til midtstopper av Rodgers og har samarbeidet tett med tidligere Premier League-stopper Kolo Touré.

I Kilmarnock er tanken at Ajer skal tilegne seg erfaringen som trengs for å være rustet til å gå seirende ut av duellene i en av verdens mest fysiske ligaer.

– Jeg har alltid visst at jeg skulle bli midtstopper. Det er fint å få gjøre det nå, og jeg har fått mye hjelp av mange i Celtic. Å trene med Kolo Touré, det er som å trene med fasiten på hvordan man skal spille midtstopper.

– Men de slipper ikke til en så ung midtstopper i internasjonal fotball, så det sier seg selv at jeg må ut for å få den rutinen først.

Lite spilletid

Et halvtime langt innhopp i mesterligakvalifiseringen mot Lincoln Red Imps i juli er alt Ajer har fått i den karakteristiske grønne og hvite Celtic-drakten.

Celtic-sjef Brendan Rodgers. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Likevel er den tidligere Start-gutten langt fra bekymret med hensyn til fremtiden i Glasgow.

Ajer opplever at han har tillit hos Rodgers og forteller om en verdifull treningshverdag i den skotske storklubben.

– Jeg har aldri utviklet meg så bra som jeg har gjort det siste halvåret. Overgangen har gitt meg vanvittig mye egentlig. Jeg har tatt enorme steg fysisk og blitt raskere med både beina og hodet.

I Kilmarnock er målet å hjelpe laget til en plass blant de seks beste lagene i den skotske eliteserien. På fridagene kan han reise til Glasgow og trene med Celtic dersom han ønsker det.

– Rodgers sier jeg er en spiller for fremtiden, og det betyr mye for meg. Jeg skal prestere hver helg og vise at jeg er god nok for å komme tilbake til Celtic neste sesong, avslutter Ajer.