TV 2: Karlsen sportsdirektør i Start

Karlsen skal ha takket nei til en tilsvarende stilling i Vålerenga, melder TV 2.

42-åringen var senest i tilsvarende stilling i israelske Maccabi Haifa. Han var i den jobben i omtrent ett år.

Tor-Erik Karlsen har også erfaring fra en rekke europeiske storklubber. Han var sportsdirektør i Monaco og speider i klubber som Bayer Leverkusen og Zenit St. Petersburg.

– Prosessen rundt ansettelse av sportslig leder har pågått i lengre tid, og vi har som tidligere ikke et behov for å kommentere enkeltnavn, skriver daglig leder Even Øgrey Brandsdal i en epost til TV 2 Sporten.

Karlsen selv har selv ikke ønsket å kommentere saken overfor TV-kanalen.

Mediesjef i Start, Roy Emmanuelsen sier til NRK at de ikke har noen avtale klar.