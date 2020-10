– Det er en god erstatning, men blir jo ikke helt det samme som turer til konsentrasjonsleirer. De viser ondskap på sitt verste, sier leder i Aktive fredsreiser Helga Arntzen.

Siden 1992 har hun arrangert turer til Polen, Tyskland og Tsjekkia for å lære unge om 2. verdenskrig. Målet er at de skal se, forstå og handle ut fra det.

I år skulle det vært 185 turer med til sammen 15.000 deltakere. Slik ble det ikke.

– Det ble to turer i februar og så sa det stopp, sier Arntzen.

Årsaken var den pågående pandemien. Da måtte de tenke nytt.

– Mye sterkere enn forventet

Nå er turene byttet ut med reiser til utvalgte steder i Norge, der de unge skal få lære om de samme temaene som på utenlandsreisene.

Denne uken er 10. trinn ved Geilo barne- og ungdomsskole på en slik tur.

– Det er synd at vi ikke får besøke konsentrasjonsleirene og se det samme som elevene før oss, men nå er jeg veldig glad for at det i det hele tatt ble en tur, sier elev Simone Joranger.

Simone Joranger (i midten) er veldig glad for at klassen kunne dra på tur i Norge, selv om hun helst skulle vært i Polen og Tyskland. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Første stopp på reisen var Utøya. Der fikk de lære om terrorangrepet 22. juli 2011.

– Det ble mye sterkere enn jeg hadde forventet, sier elev Anne Kvile Gauteplass.

De har også vært på Landeskogen Peace Senter, Kristiansand kanonmuseum og på Vemork på Rjukan, som var åstedet for en av de viktigste sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig.

Temaer de har vært innom er blant annet jødehat, ikkevold og menneskerettigheter.

Anne Kvile Gauteplass synes det var veldig sterkt å besøke Utøya. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Ny regel gir økonomisk støtte

I Hol kommune, der elevene hører hjemme, har reiser til konsentrasjonsleirer vært en tradisjon i mange år. Å bryte den satt langt inne.

– Vi håpet i det lengste på at vi kunne dra på den planlagte turen til Polen og Tyskland, men skjønte etter hvert at det ikke lot seg gjøre, sier lærer Tor-Olav Reime.

Det alternative opplegget ble tatt opp på et foreldremøte. Etter litt diskusjon ble bestemt at de skulle gå for det.

Kommunen ville dekke mesteparten av utgiftene. Elevene skulle bidra med det de hadde samlet inn.

Pengene staten bidrar med ved reiser til konsentrasjonsleirer, trodde de var tapt.

De 15,5 millionene staten hadde satt av til slike skoleturer dette skoleåret, gjaldt i hovedsak turer til utlandet. Nå har reglene blitt endret, slik at turene kan gå til minnesteder i Norge.

Fristen til å søke om støtte er utvidet til 20. november.

Lærer Tor Olav Reime mener det er viktig å lære om 2. verdenskrig og hvilke konsekvenser den fikk. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Alle har et ansvar

Arntzen er glad for endringen.

Hun mener kunnskap om det vonde som har skjedd er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.

– Om vi vet, må vi erkjenne at vi har et ansvar for å bygge en bedre verden. Det nytter, sier hun.

Så langt har 140.000 norske ungdommer, foreldre og lærere vært på utenlandsreiser gjennom Arntzens «Hvite busser til Auschwitz» og «Aktive fredsreiser».