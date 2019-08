Trudde sakna kvinne var død - så dukka ho plutseleg opp

– Personen som var sakna har no heldigvis dukka opp på land i Kristiansand sentrum. Ho vert teken hand om av ambulanse som vil sørge for ein sjekk, men vedkommande framstår som oppegåande, seier operasjonsleiar i Agder-politiet, Knut Odde.

Det var like over klokka to natt til søndag at kvinna vart meldt sakna, etter at det var funne klede og sko på land.

Dermed vart det sett i gang ein storstilt leiteaksjon med overflatesøk med båt, og dykkarar i det aktuelle området.

Ved 04.20-tida vart søket avslutta. Rundt klokka 06.00 sa politiet at det skulle planleggast nye søk søndag, men då etter ein antatt omkomme person.

Men like før klokka åtte søndag morgon melde altså politiet at kvinna plutseleg hadde dukka opp på land i Kristiansand sentrum.

– Hendingsforløpet er så langt uklart, seier operasjonsleiaren.

Ifølgje Fædrelandsvennen er kvinna i 20-åra.