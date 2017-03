Tror Ropstad kan bli hans arvtager

Kjell Ingolf Ropstad fra Evje i Aust-Agder, er innstilt som andre nestleder i KrF. Han er i dag partiets justispolitiske talsperson på Stortinget.

Partileder, Knut Arild Hareide, tror ikke Ropstads politiske karriere stopper der.

– Han er en person som er ekstremt populær både innad i partiet og utenfor, og det er jo ikke så stor forskjell på nestleder og leder, sier Hareide.

Er han partiets neste leder?

– Han er en utrolig helhetlig politiker. Han har noe solid ved seg, og har kapasitet til å gjøre alt i KrF, svarer Hareide med et lurt smil.

Knut Arild Hareide er glad og stolt over at han har dyktige folk som Kjell Ingolf Ropstad som mulige arvtagere. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Smigret

Kjell Ingolf Ropstad er smigret over skryt fra partilederen, men har foreløpig ingen planer om å bli hans arvtager.

– Hareide er en raus leder, og det er veldig kjekt å høre, samtidig som jeg synes det er et stort nok ansvar å eventuelt skulle bli nestleder i partiet.

Kjell Ingolf Ropstad har stor respekt for partilederrollen, men setter pris på ros fra Knut Arild Hareide. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Gir seg ikke ennå

Fra talerstolen under årsmøte til KrF i Aust- og Vest-Agder, sa Knut Arild Hareide at han ikke bare trodde Kjell Ingolf Ropstad ville bli valgt som partiets nestleder.

– Noen sier også neste leder, sa han med et smil.

Men Hareide la også til at han har ingen planer om å gi seg som partileder helt ennå. Det er Ropstad glad for.

– Jeg har utrolig stor respekt for den jobben Hareide gjør, og veldig glad for at han sier han vil fortsette i lang tid, sier Ropstad.