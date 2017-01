Tror på forkjørsrett for syklister

NAF er positiv til at syklister får forkjørsrett på sykkelstier og at kryssende trafikk må vike. NRK fortalte tirsdag at Kristiansand får landets første sykkelvei hvor syklistene får forkjørsrett som et prøveprosjekt. Inger Elisabeth Sagedal i NAF er positiv.