Tror ikke flere barn er berørt

Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt, mener det ikke er grunn til å tro at flere barn kan være utsatt for overgrep. I dag ble det kjent at en mann fra Agder er siktet for seksuelle handlinger mot til sammen 15 barn, samtlige av dem asylsøkere. Les mer.