Tror Frp mister mandatet

Årsmøtet i fylkespartiet denne helga har i stor grad vært preget av strid for åpen scene og Godskesen snakker nå ut om hvordan hun har opplevd dette.

Bestemt seg på forhånd

I et åpenhjertig intervju med NRK forteller partiveteranen, med åtte år bak seg på tinget, om hvorfor hun trakk seg i kampen om nok en periode, og at beslutningen ikke var spontan.

– Jeg tok avgjørelsen for en` uke siden. Jeg fant ut at jeg ikke orket å fortsette uansett utfall, slik situasjonen nå er i fylkeslaget. Mange klumper i magen forsvant etter det, sier en ærlig Godskesen.

Konflikten hun viser til ble i helga tydelig for alle med utmeldelser, folk som forlot møter i protest, og sterke karakteristikker fra de ulike fraksjonene på talerstolen.

Bråket startet etter at fylkestingsgruppa før jul stemte for ett agderfylke og avgjorde hele saken. Kritikerne mener dette var et brudd på partiprogrammet og flertallets oppfatning

– Jeg har dårlige følelser rundt dette og hvis det er mulig å lege konflikten, vil det ta tid.

– Dropper trolig valgkampen

Godskesen mener det opprivende striden trolig fører til at Frp i Aust-Agder mister sitt mandat på tinget.

Godskesen vurderer å reise bort og droppe valgkampen for partiet hun representerer på Stortinget. Foto: svein sundsdal

– Jeg tror muligheten er veldig stor for dette. Partiet er veldig splitta, og selv vurderer jeg å reise bort og droppe hele valgkampen, sier stortingsrepresentanten som fortsatt sitter på tinget.

Og hun ønsker ikke å følge fylkespartiets linje og vedtak i striden rundt sammenslåingen av de to agderfylkene når saken kommer opp i Stortinget.

–Jeg kommer til å stemme nei til ett Agder, og følger dermed det jeg har gått til valg på og som har vært den rådende oppfatningen i årsmøter og rådsmøter i Aust-Agder Frp.

Premissene for å slå sammen fylkene er ikke til stede, og Aust-Agder blir taperen, legger Godskesen til.

Vil ikke ut av politikken

Til tross for at hun er preget av striden og tapet av stortingsplassen, vil Godskesen ikke ut av politikken, og hun ser lokalpolitikk i Arendal som en mulighet.

– Jeg har tidligere erfaring med arendalspolitikken og får jeg muligheten tar jeg nok den. Om det blir for Frp eller andre får tiden vise.

Hun understreker at hun alltid har vært interessert i politikk og slett ikke ønsker å legge interessen på hylla.