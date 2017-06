Tror det blir veldig krevende

– Jeg tror det vil bli vanskelig å få til kommersiell drift på Gullknapp. Blant annet på grunn av overlappende dekningsområde med både Kjevik og Torp, forteller Frode Steen.

Steen er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og er regnet som en av landets fremste eksperter på luftfart.

Professor i samfunnsøkonomi og ekspert på luftfart, Frode Steen, mener Gullknapp vil måtte kjempe om de samme kundene som Kjevik og Torp Sandefjord. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Gullknapp har med sin sentrale beliggenhet et nedslagsfelt over store deler av østre Agder. Likevel tror ikke Steen at det vil være nok passasjerer for å kunne drive flyplassen.

– Både Kjevik og Torp jobber for å få til nye ruter, og det viser seg vanskelig å få til gode nok frekvenser nettopp på grunn av manglende markedstørrelse. Det er dessuten generelt veldig vanskelig å drive mindre private flyplasser i dag, sier Steen.

Ikke lenger marked for det

Lørdag er det offisiell åpning av Arendal Lufthavn, Gullknapp. Nå venter de på tillatelsen for å drive ruteflyginger.

Ledelsen på Gullknapp har allerede vært i kontakt med det privateide flyselskapet Airwing, om to daglige ruteflyvninger mellom Oslo og Gullknapp.

Men også regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen, tror det blir krevende å få til kommersiell drift på Gullknapp.

Siri Mathiesen i NHO Agder tror det blir vanskelig å få til en kommersiell drift på Arendal Lufthavn, Gullknapp. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Før du fikk raset innenfor oljebransjen var det nok et marked. Men hele bildet har totalt forandret seg, og vi ser at det slår rett inn på passasjerantallet på Kjevik. Aktiviteten er nå langt lavere, men jeg håper jo de lykkes, sier hun.

Bør satse på andre områder

Mathiesen får støtte fra lederen av Arendal Næringsforening, Morten Haakstad.

Leder av Arendal Næringsforeningen, Morten Haakstad, mener ledelsen på Gullknapp bør satse på andre markeder enn ruteflyginger. Foto: Arendal Næringsforening

– Jeg håper at eierne og de som har brukt mye penger på dette har tålmodighet og tid til å bygge det opp. Jeg tror det er et langt lerret å bleke, men jeg håper de lykkes.

I tillegg til å være leder av Arendal næringsforening, er Haakstad medlem i det såkalte Kjevikrådet; et næringsutvalg som jobber for at man har én god hovedflyplass på Sørlandet.

Han tror ledelsen ved Gullknapp bør rette seg mot andre markeder, som flyskole, øvelse for beredskapsflyging, eller transport av varer inn til andre store varesentraler.

Styreleder i Arendal Lufthavn, Gullknapp, er ikke bekymret for fremtiden. Han tror det vil bli et marked for kommersiell flytrafikk fra Gullknapp på sikt. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ikke bekymret

Men styreleder for Arendal lufthavn, Gullknapp, Sverre Valvik, tar bekymringene fra næringslivet med knusende ro.

– Vi har hele veien lagt vekt på å holde kostnadene lave, og det skal vi fortsette med. Vi tenker langsiktig, og har tro på at det skal bli et marked for kommersiell flytrafikk på Gullknapp på sikt.