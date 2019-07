Tror dårlig kroppsvask kan skyldes dårlige vaner

NRK har skrevet om norske badeanlegg som sliter med å få gjester til å dusje nakne. Tilbakemeldingene fra flere av dem, er at det ofte er de unge som svikter.

Saken har engasjert mange og resultert i over 800 kommentarer på Facebook. Blant dem som har kommentert, er lærer Stian Svanes Kristiansen.

Kristiansen, som er gymlærer ved en ungdomsskole i Arendal, har lagt merke til at en stor del av elevene ikke dusjer etter gymtimene. Han tror det kan være med på å forklare hvorfor så mange unge ikke dusjer nakne i badeanlegg.

– Hvis du ikke har vært vant til å dusje på skolen, blir det veldig unaturlig å skulle kle seg naken foran andre i en fellesdusj i et badeanlegg, sier han.

Kristiansen opplever at det har blitt veldig lett å finne en unnskyldning for å ikke dusje, samt å få aksept for den på hjemmebane.

Han som lærer har ikke lov å pålegge elevene å dusje.

Lærer Stian Svanes Kristiansen sier at selv om han har hatt samtaler med elevene om hygiene, velger en stor andel å ikke dusje. Foto: privat

Elever overlatt til seg selv

Professor i kroppsøving Kjersti Moen Mordal, tror læreren er inne på noe.

– Dusjvaner kan dannes på skolen, og vaner tar man med seg videre i livet, sier hun.

Mordal har forsket på hvordan skoleelever opplever dusj- og garderobesituasjonen. Av tilbakemeldingene fra elever fra 5. til 10. klasse, reagerer hun spesielt på at 50 prosent sier at det ikke er en lærer til stede i garderoben.

– Det er urovekkende at det eneste stedet elevene blir overlatt til seg selv, er i garderoben. De er i en sårbar alder når det gjelder kropp. Det kan vi ikke la dem håndtere selv, sier hun.

Mordal mener lærere bør passe på slik at det ikke dannes en ukultur.

Hun påpeker at hun ikke mener at lærere skal fungere som et slags politi som passer på at elevene dusjer, men at de skal være tilgjengelige slik at garderoben oppleves trygg. Da tror hun kanskje flere vil dusje.

Professor i kroppsøving Kjersti Moen Mordal, tror det er viktig at lærere tenker over hvordan de kan være med på å gjøre garderoben til et trygt sted for elevene. Foto: ANNE NÆSHEIM / NRK

Tror ikke kroppen er bra nok

Forfatter av boka «Påkledd i dusjen» Wenche Bjørnebekk, sier ungdommer hun har snakket med forteller at de tror det ville vært lettere å dusje om det var en lærer til stede.

Bjørnebekk mener at kroppspress er en vesentlig årsak til at mange unngår å dusje nakne.

– Ungdommer jeg har intervjuet, føler at de ikke er bra nok.

Hun sier at det er normalt å dusje naken opp til en viss alder, men at det blir en større utfordring i puberteten.

– Dette skjer gjerne samtidig som lærerne slutter å være med i garderoben, sier hun.

Bjørnebekk forteller også at ungdommer har gitt tilbakemelding om at de skulle ønske det fortsatt føltes naturlig å dusje naken.