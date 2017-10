Trolig flertall for bom-nei

Ordfører i Grimstad, Kjetil Glimsdal, bekrefter at det trolig er politisk flertall for å trekke kommunen ut av Bypakke-samarbeidet, med Arendal, Froland og Tvedestrand. Glimsdal mener at det er mindre aktuelt med bompenger i Grimstad enn Arendal.