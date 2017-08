– Vil ikke byttet dette med hotellrom

Private hjem er omgjort til utleieboliger, folk tar inn hos slektninger og venner for å ha et sted å sove mellom de politiske slagene. Det er kort sagt trangt om mer enn saligheta under den sjette Arendalsuka.

Fullt mulig å etablere et provisorisk kontor for statssekretæren på telttur. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Men noen velger langt enklere underlag enn madrass for nattas søvn. Som for eksempel Høyres statssekretær i finansdepartementet, Tore Vamraak. Han velger å bo i telt mens han er i Arendal.

Liker friluft

Ikke fordi hotellene er fulle, men fordi han rett og slett trives best under nylonduken.



– Jeg liker veldig godt å være i friluft, så for meg var det et ganske lett valg i stedet for hotell. Folk synes jo det er litt morsomt, forteller statssekretæren.

Han griper en av to lettstrøkne skjorter han har hengt opp i en krok inne i teltet.

– I dag blir det nok kortermet, siden været er så fint, sier han med et smil. Han ber om å bli trodd på at det ikke handler om prinsipper eller ønske om et spartansk liv.

Frokost smaker best i det fri, mener Vamraak. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Jeg har veldig gode erfaringer med å bo i telt, og kunne ikke byttet det bort med et hotellrom, sier han.

Frokost i det grønne

Ut fra bagasjerommet henter han gassbluss og stekepanne. Speilegget tilberedes kjapt på gresset utenfor teltet.

– Det er noe med denne friske luften. En slukner mer øyeblikkelig og sover godt gjennom natten, mener han.

Herremåltidet kan snart inntas ved campingbordet på Nidelv Camping noen kilometer vest for Arendal sentrum.

– Litt enklere mat, men du verden hvor mye bedre det er å spise maten ute i friluft, kommenterer han, mens egget fortæres. Han ser ikke ut til å savne hotellfrokosten nevneverdig.

Morgenstellet gjøres i campingplassens toalettlokaler før han skal treffe partikolleger og andre av deltakerne under Arendalsuka som, i motsetning til ham, foretrekker hvite laken og frokostbuffé.