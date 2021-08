– Jeg skulle gjerne hatt barn, men det ble aldri sånn, sier Trine Skei Grande (V).

Den tidligere ministeren og partilederen har aldri før snakket om livet som barnløs.

Journalister som har stilt spørsmålet har ifølge henne kjapt fått følgende spørsmål tilbake:

«Hadde du spurt en mann om det samme?»

– Da spør de ikke om noe mer. Derfor er det ikke så mange artikler om meg og barnløshet, sier hun.

Hun etterlyser større forståelse for at mange lever gode liv uten egne barn. Selv er hun «bestetante» til sju små og koser seg med det.

– Egne barn har aldri vært et savn.

Alle må få barn

Men nå åpner 51-åringen seg litt opp om sitt eget liv.

Under Arendalsuka deltok hun i debatten «Barnløshet – Hvorfor tør vi ikke snakke om det?».

I Norge er hver sjette kvinne og hver fjerde mann over 45 år barnløse, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er med andre ord en stor gruppe.

Grande mener det i samfunnet i dag er for mye fokus på at alle på død og liv må få barn.

– Jeg føler at samfunnet har en forventning som gjør at hvis du svarer nei til om du har barn, men likevel lever et godt liv, så er du nærmest ikke en ordentlig dame.

Hun mener også kvinnelighet er altfor tett knyttet opp imot barn.

– Det er liksom det som definerer deg som kvinne.

Trine Skei Grande deltok i paneldebatt sammen med forsker Thomas Hansen, parterapeut Bjørk Matheasdatter og Cecilie Hoxmark i Prosjekt Åpenhet. Til høyre debattleder Ingrid Braate Prillard. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Henter barna på skolen

Det har aldri vært noe alternativ for henne å få barn alene. Hun har vært nær mange som har gjort det og sett hvor mye jobb det er.

– Jeg har forutsatt at hvis jeg skal ha barn så skal jeg ha det sammen med noen, sier hun.

Selv er hun grandtante til sju i alderen ett til ti år. Tre av dem bor bare 200 meter unna henne på Kampen i Oslo.

Grande har tittelen «bestetante». Hun henter stadig vekk barna på skolen og følger de opp i hverdagen.

I sommer har de hjulpet henne i hagen, de har gått på museum og spilt bilspillet Mario Kart.

– Det at flere tar ansvar for oppfølgingen, er med på å lage tryggere unger.

Trine Skei Grande ønsker et større fokus på single i samfunnet. – 55 prosent av Oslos innbyggere er single, likevel er det ingen singelpolitikk, sier Grande. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Vær nysgjerrig

Cecilie Hoxmark forsøkte å få barn i ti år. Så forsonet hun seg med å «lukke døra».

Nylig sa biologen opp jobben for å vie all tiden til å snakke de barnløses sak. Hun har gitt ut en bok om temaet og har en podkast.

– Fokuset på familie og barn har gått altfor langt i politikken. Vi er en stor gruppe som føler oss på siden av samfunnet, sier hun.

Hoxmark mener den store gruppen barnløse er glemt av politikerne:

– Hvordan kan de la være å bry seg om at det er ei gruppe mennesker som ikke føler seg inkludert? Det meste dreier seg om familier og eldre.

Trine Skei Grande er enig:

– 55 prosent av Oslos innbyggere er single, likevel er det ingen singelpolitikk. Jeg følte meg ledd av da jeg forsøkte å få dette på agendaen.

Cecilie Hoxmark benytter sin egen erfaring som barnløs til å dele historier og kunnskap. Ifølge henne er det i år første gang temaet tas opp på Arendalsuka. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

KrF: – Viktig å løfte denne gruppen

Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) mener det er viktig å ha god politikk for familiene.

– Et samfunn som styrker familiene og sørger for en trygg og god oppvekst for barna er bra for alle.

Lossius som sitter i familie – og kulturkomiteen på Stortinget, mener dette ikke er en motsetning til å også ha god politikk for de som er single.

– KrF mener det er viktig å også løfte denne gruppen. Derfor vil vi jobbe for å bedre rammevilkårene for aleneboende både økonomisk og sosialt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Hoxmark ønsker at det blir normalisert å være barnløs.

– Vi barnløse har mye å tjene på å være åpne. Også kan mottakeren være litt nysgjerrig, sette pris på åpenheten og vise at det er normalt og greit å snakke om.