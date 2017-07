Trekker turister til Sør-Norge

På Facebook-siden Spectacular Norway legger Simen Haughom ut dronevideoer fra noen av Norges vakreste plasser.

De spres i voldsom fart på sosiale medier, og flere av filmene er sett opptil flere millioner ganger. Turistnæringen i Sør-Norge mener at dette har stor betydning for turismen.

– Det er jo klart at den type markedsføring er noe av den mest verdifulle markedsføringen vi kan få for landsdelen, sier daglig leder i Visit Sørlandet Heidi Sørvig.

Økende interesse for Norge

Sørvig forteller at Visit Sørlandet har hatt kontakt med Simen Haughom helt siden hans oppstart og reposter videoene hans som markedsføring av Sør-Norge.

Heidi Sørvig er daglig leder for Visit Sørlandet, og mener videoer på sosiale medier er den beste markedsføringen. Foto: Kristine Sterud / NRK

– Han gjør en utrolig god jobb, sier Sørvig.

Det er vanskelig å kartlegge hvor mange som kommer til Norge som følge av videoene til Haughom, men Sørvig sier det er en økende interesse for feriemålet Norge.

– Det at hans filmer blir sett av så mange mennesker sier sitt om at interessen er stor, forteller hun.

Inspireres av Spectacular Norway

Blant norske turister er det også økende interesse for å feriere i Norge. Daglig leder i Den Norske Turistforening (DNT) Sør, Bjørn Andersen-Steinsland, er enig i at Haughoms videoer er god markedsføring av Sør-Norge.

Daglig leder i DNT Sør, Bjørn Andersen-Steinsland merker økende interesse for Norge. Foto: Privat

– Jeg tror sosiale medier og ting som spres via sosiale medier har enorm betydning for folks interesse.

Andersen-Steinsland sier de har merket pågang på sine tilbud, både blant norske og utenlandske turister.

DNT Sør har et prosjekt med å dronefilme alle hyttene sine, for så å publisere videoene på sosiale medier.

– Dette ser vi at det er mange som går inn og ser på, og mange som deler, forklarer Andersen-Steinsland.

Han legger ikke skjul på at inspirasjonskilden er Simen Haughom og Spectacular Norway.

– Han er kjempeflink til å formidle gode naturbilder, også er han flink til å få mange til å se på dem. Så ja, vi er inspirert av ham, sier han.

Simen Haughom med droneutstyret han lager spektakulære videoer med. Foto: Frank Haughom

Daglig henvendelser

En historie husker fotograf Haughom spesielt godt. Da han skulle filme på Trolltunga i fjor møtte han to australiere som fortalte at det var hans video som gjorde at de kom til Norge.

Haughom forteller at han daglig får henvendelser av reiselystne seere som vil komme til Norge.

– Veldig mange meldinger handler om hvordan de kan komme til Norge og hvor mye det koster. Det er veldig gøy å se at videoene gjør at folk vil komme, sier han.

– Hva svarer du?

– Jeg har ikke tid til å svare på alle henvendelser. Jeg går jo på skole og dette er bare et hobbyprosjekt. Jeg pleier å henvende videre til VisitNorway eller noe slikt.