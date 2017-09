Trekker seg fra ordførerkampen

Gruppeleder i KrF, Daniel Bakken, ønsker likevel ikke å kjempe om ordførervervet i Vennesla. Til NRK sier Bakken at risikoen for å stå uten jobb om to år ble avgjørende. Dermed står det om tre kandidater, Raymond Bærø, Oddvar Steinsland og Nils Olaf Larsen. Utfallet kommer trolig i kveld.