Tre personer sendt til sykehus etter hyttebrann i Kristiansand

Politiet i Agder meldte klokka 3.21 natt til tirsdag at hytta var overtent, men at de fem personene som befant seg i hytta, kom seg ut på egen hånd.

– De kom seg ut og meldte selv fra om brannen, sier operasjonsleder i politiet, Øyvind Hægeland til NRK.

Tre personer ble kjørt til sykehus for behandling av brannskader. Det var totalt fem personer i hytta, samt to som sov i en sjøbu på tomten. Sjøbua er intakt. Familiens hund er imidlertid ikke gjort rede for.

Like før klokka 5 opplyser politiet at hytta er totalskadd og nedbrent, og at brannmannskapene på stedet driver med etterslukking.

Måtte ut med båt

Det er ingen andre bygninger i umiddelbar nærhet, men slukningsarbeidet ble vanskeliggjort fordi det ikke er bilvei inn til hytta.

Brannmannskapene måtte dermed fraktes ut til øya i båt. Brannen spredte seg også til terrenget.

– Brannvesenet sier at det ikke er fare for spredning til andre hytter i nærheten, da det er god avstand mellom hyttene, nærmere 50 meter. Det er vanskelig å komme til, og det er sendt ut brannbåt. De legger nå ut slanger og konsentrerer seg om å slukke brannen i terrenget, sa operasjonsleder Hægeland til NTB litt før klokken 4.

Brannmannskapene fikk raskt kontroll på selve spredningen av brannen i terrenget, og fikk fastslått at det ikke befant seg noen personer i nabohyttene.

Nedbrent

– Hytta er helt nedbrent, opplyser operasjonsleder Øyvind Hægland ved Agder politidistrikt til NRK.

Politiet sier de har ingen formening om hvordan brannen startet.

– Nå blir det å undersøke branntomta når den er såpass kald at det kan gjøres av kriminalteknikere, og så blir det videre å avhøre de som har vært i hytta, sier Hægeland.

Tidlig tirsdag morgen jobber brannvesenet med etterslukking på stedet.