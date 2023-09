Tre personer pågrepet for kidnapping og vold

Agder-politiet har pågrepet to menn og en kvinner etter at en mann skal ha blitt holdt fanget i to dager.

Det skriver Fædrelandsvennen.

Pågripelsen skjedde forrige helg. De tre pågrepne er siktet for frihetsberøvelse og ran av en annen mann. Hendelsen skjedde i slutten av august.