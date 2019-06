Tre personer hentet opp av sjøen etter flystyrt utenfor Mandal

Småflyet av typen «Piper Cherokee» var på oppdrag for Agder politidistrikt i forbindelse med søket etter en antatt omkommet person som falt over bord fra passasjerferjen Stavangerfjord utenfor Mandal natt til lørdag.

– Det er HRS som har koordinert søket som nå altså har resultert i at helikopter har funnet tre personer man antar har vært i flyet. Disse er nå transportert til sykehus, sier stabssjef Morten Sjustøl i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Kystvaktfartøyet KV Nornenog og to Sea King-helikoptre, samt flere båter og fartøyer deltok i søket etter småflyet - et ett motors fly.

Hovedredningssentralen sier til NRK at man fikk melding om at flyet var savnet klokken 16.09, og det ble umiddelbart igangsatt leting.

Det var et fly av denne typen, et ett-motors Piper Cherokee, som styrtet. Flyet på bildet har ikke noe med saken i gjøre. Foto: Wikiepedia / Public Domain

Søket ble avsluttet klokken 18.50, etter at de tre som var savnet, hadde blitt funnet. Det betyr at det hadde gått to og en halv time fra nødmeldingen ble sendt, til redningsaksjonen var avsluttet.

– Tilstanden er uavklart og de flys til sykehus på land. Dette var et fly som var på oppdrag for politiet i Agder, sier Anders Bang Hansen ved Hovedredningssentralen til NRK.

Flyvraket er ikke funnet, men HRS er sikre på at alle som var om bord er gjort rede for.

Pressetalsmann John Sjursø ved Hovedredningssentralen på Sola sier man ikke vet hvor lenge de tre personene har ligget i vannet.

– Vi vet ikke nøyaktig når de tre ble plukket opp, etter det som åpenbart har vært en flystyrt, sier Sjursø til NRK.

Ifølge HRS ble to personer fraktet til Sørlandet sykehus, mens den tredje personen ble sendt til Oslo. Akuttmottaket ved Sørlandet sykehus bekrefter overfor VG at de har fått inn personer fra ulykken.

Politiet bekrefter overfor avisa at det ikke var ansatte fra politiet i flyet som styrtet, og at de jobber med å informere pårørende.

Passasjerferja «Stavangerfjord». Foto: Erik Johansen / NTB scanpix