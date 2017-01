Tre med tre slår seg sammen i Oslo

De lager trapper, møbler og innredning av ypperste kvalitet og der til hørende pris.

Made by Wood har egen nettside og salgslokale på beste vestkant i Oslo. Lokalet på Skøyen ble åpnet torsdag ettermiddag.

Stor konkurranse fra utlandet er hovedårsaken til felles satsing.

– Vi har alle forutsetninger til å være drivere av denne kategorien i vårt eget land, vi har lange tradisjoner og uante muligheter, skriver de tre bedriftene:

Melby Snekkerverksted AS på Eide i Møre og Romsdal

AS Jømna bruk sør for Elverum i Hedmark.

Hamran Snekkerverksted AS fra Snartemo i Vest-Agder

Møbelsnekker Erik Faber og styreleder Trond Hamran i Hamran snekkerverksted på plass i Oslo. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Snekker med gitar

Artisten Erik Faber fra Kristiansand underholdt under åpningen. Det er ingen tilfeldighet, for han er selv møbelsnekker og jobber ved Hamran sin avdeling i Søgne.

Erik Faber er både artist og møbelsnekker. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Jeg har virkelig tro på at tre små bedrifter sammen kan bli store. Det er bedre å samarbeide enn å sitte på hver sin tue , sier han mens han freser og høvler på neste møbel.

Han synes det er spesielt givende at de lager unike ting, og ting som de kun lager en gang.

Faber ble ferdig utdannet sist sommer. Han deler villig vekk av sin snekring på Instagram.

Fikk støtte til samarbeid

Made by wood har fått 300.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge til å lage et markedsføringskonsept for å få sving på samarbeidet. De lover å levere det beste av

norsk trevareindustri.

Bedriftene sikter seg inn mot bedrifter og privatpersoner. Noen oppdrag er for arkitektfirmaer, og det jobbes mot designere og rådgivere både i Norge og andre land.

– Vi leverer hva det måtte være. Det vi lager tilpasses bruk og stedet det skal stå på, forklarer daglig leder Svein Erik Slåen hos Hamran.

– Vi kan ikke tenke at vi bare skal være hjemme på bygda. Vi må være aktive ute. Ellers er ikke bedriften fremtidsrettet, sier styreleder Trond Hamran i Hamran snekkerverksted.

Hamran hadde tidligere et showroom i Oslo, men det ble for dyrt alene. I jakten på nytt lokale kom de ved tilfeldigheter i kontakt med de to tilsvarende bedriftene.

Møbelsnekkerne på Hamran har mange originale oppdrag. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Også konkurrenter

– Vi vet og vi ønsker å dra veksler på hverandre – vi er jo tre stykker av samme alen. Vi ønsker en arena der vi kan møte mennesker som er opptatt av kvalitet og løsninger, sier daglig leder Bjørn Melby ved Melby Snekkerverksted.

Daglig leder Trygve Stølan ved Jømna bruk håper de tre sammen kan klare å tilby noe spesielt i et krevende marked. Selv om de også er konkurrenter, har han tro på at de vil inspirere hverandre og gjøre hverandre bedre.

– Vi ønsker å samarbeide fordi vi har mye å lære av hverandre, og sammen kan skape noe unikt som vi alle har troen på, sier Stølan.