– Det har ødelagt livet mitt. Det er så mye jeg ikke kan gjøre lenger. Og ikke minst jobben, det er begrenset hva jeg klarer, sier Roger Strand.

Han og to kamerater ble skutt med hagle på fest.

Den tiltalte 28-åringen erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet i Agder tingrett tirsdag.

I retten skal mannen forklare seg om hva som skjedde fredag 19. juni 2020. Det var endelig helg og sommer på Sørlandet.

– Det var en varm og fin kveld, sier Strand om det som utviklet seg til å bli et mareritt.

Skal ha bitt kvinne i brystet

Sammen med to kompiser, Ørjan Halvorsen og Rikard Aanonsen, var han på båttur og festet i Nidelva i Arendal. Flere og flere båter kom til.

På festen var også den tiltalte 28-åringen.

– Jeg har alltid visst hvem han var, og den våren var vi blitt litt bedre kjent.

Det ble knuffing mellom 28-åringen og et par andre på festen. Ifølge tiltalen, skal han blant annet ha bitt en dame i det ene brystet.

De tre kompisene var ikke involvert, men fikk med seg at det var dårlig stemning.

Rundt midnatt dro en gjeng til Stoa for å ha nachspiel over garasjen hos Roger.

Senere rullet en bil inn på gårdsplassen. Det var den tiltalte 28-åringen.

Huset blet sperret av etter skyteepisoden sommeren 2020. Foto: Tore Steen / NRK

Pumpehagle

– Vi ba han om å reise, for jeg tenkte det bare ville bli mer bråk om han ble. Jeg husker at jeg lukket bildøra hans, og tenkte at nå drar han, forteller Roger Strand fra vitneboksen.

Så gikk han og de to andre kameratene tilbake mot garasjen, med ryggen mot bilen.

Noen få sekunder senere smalt det.

Alt ble tåkete. Men Strand husker at han klarte å åle seg bort til garasjedøra. En kamerat kom til og begynte å legge press på låret.

– Nå dør jeg, tenkte jeg. Jeg husker at jeg spytta blod da jeg skulle prøve å si adressen. og så ble alt svart, forklarer han.

Ifølge tiltalen har 28-åringen fyrt av tre skudd med den ulovlige pumpehagla. Han var påvirket av alkohol og narkotika.

Måtte amputere beinet

Skytevåpenet er av typen Remington 870 Super magnum haglgevær.

To av skuddene som ble avfyrt var med patroner som inneholdt 250 hagl, 8,1 mm. Ett av skuddene var med langt grovere ammunisjon, beregnet for større vilt som rådyr.

Alle skuddene ble avfyrt på nært hold.

Verst gikk det utover Roger Strand som ble truffet av to av skuddene. Han ble truffet i hodet, halsen, brystkassen, høyre og venstre lår og høyre underarm og hånd.

Etter 15 operasjoner på Oslo universitetssykehus, måtte han til slutt amputere det ene beinet.

Han har fortsatt store smerter, halvannet år etter den skjebnesvangre kvelden.

– Det kjennes ut som at noen stikker meg, og jeg har mye fantomsmerter i beinet.

Aller verst er nettene.

– Jeg sliter med å få sove, og våkner ofte på grunn av smerter og tankene om det som skjedde.

Erkjente ikke skyld

Hjemme hos den tiltalte fant politiet to ulovlige hagler og ei rifle. I tillegg til narkotika.

Rettssaken startet i Agder tingrett tirsdag etter å ha blitt utsatt flere ganger.

28-åringen er tiltalt for drapsforsøk på de tre kameratene, men erkjente ikke skyld da tiltalebeslutningen ble lest opp.

– Han erkjenner å ha skutt, men ikke med hensikt om å drepe, sier hans forsvarer Johannes Wegner Mæland.

Statsadvokat Håvard Ryengen har varslet at det kan bli lagt ned påstand om tvunget psykisk helsevern og forvaring.

I tillegg vil det komme krav om erstatning og oppreisning til ofrene.