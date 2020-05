Tre års fengsel for grove overgrep mot ettåring: – Det er noe galt med systemet

– Denne saken er det beste eksempel på at det er noe galt med systemet. Saken viser hvordan en overgriper kan slippe unna forferdelige ugjerninger, sier Ada Sofie Austegard.

Hun er leder av Stine Sofies Stiftelse, og har i mange år jobbet for strengere straffer for overgripere.

NRK skrev i går om en 50-åring fra Agder som er dømt til tre års fengsel for grove seksuelle overgrep mot sin da ett år gamle niese. Han er også dømt for overgrep mot dattera til et vennepar. Han filmet seg selv da han i sitt eget hjem utførte ugjerningene mot de små jentene, som nå er 14 og 18 år gamle.

I tillegg fant politiet seksuelle bilder av enda en niese, og en stor mengde overgrepsmateriale av andre barn.

Fordi overgrepene skjedde før ny straffelov trådte i kraft i 2015, skal mannen dømmes etter den gamle straffeloven. Her er straffen for overgrep mot barn mye lavere.

– Det er offeret som er den lidende part over hele linja, sier Austegard.

– Jeg forstår ingenting

I forrige uke ble saken behandlet i Aust Agder tingrett. De svært sterke videoene ble avspilt. Mannen nektet for handlingene i politiavhør. I retten kom alt på skjermen, og han erkjente.

Mor til ettåringen forteller til NRK at hun fikk sjokk da hun i går fikk dommen:

– Jeg forstår ingenting. Han har ødelagt mange liv, og han får tre år i fengsel. Da er han fri. Han er fortsatt bare i femtiåra. Ingen passer jo på han når han kommer ut.

Ville fått strengere straff

Aktor statsadvokat Beate Rullestad-Jansen la ned påstand om fengsel i tre år, og dommen endte der. Hun mener det var på dette nivået man kunne legge seg:

– Vi måtte ta utgangspunkt i hva straffeutmålingen ville vært i tidsrommet 2005-2007, da overgrepene skjedde.

Aktor Beate Rullestad-Jansen mener 50-åringen ville fått en langt strengere straff dersom overgrepene var utført etter at den nye straffeloven trådte i kraft. Foto: Sander Heggheim / NRK

Etter den nye straffeloven er overgrepene han utførte likestilt med voldtekt.

I nyere saker har flere overgripere endt opp med lange forvaringsdommer. Det kunne også blitt resultatet for 50-åringen, hvis overgrepene hadde skjedd på et senere tidspunkt:

– Det er grunn til å tro at tiltalte ville fått langt høyere straff, sier Rullestad-Jansen.

Ikke til ugunst for tiltalte

Den nye straffeloven trådte i kraft 1. oktober 2015, og lover har ikke tilbakevirkende kraft til ugunst for den tiltalte.

Dette mener Ada Sofie Austegard blir helt feil for ofrene:

– Denne saken resulterte i en latterlig lav straffeutmåling.

Austegard mener dette viser at rettssystemet må endres. Hun mener det blir helt feil at overgriper skal dra fordel av en gammel straffelov:

– Diskusjonen rundt grunnleggende rettsprinsipper ved lovendringer bør snarest mulig åpnes opp for en grundig gjennomgang.

NRK har vært i kontakt med barne – og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer.

Mannens forsvarer, Bjørn Rener-Larsen, er ikke enig i at straffen er for mild, og ba retten om lavere straff:

– Dette er hendelser som ligger tilbake i tid. Men hvis det hadde vært ferskere forhold, ville det vært en annen straff enn den han har fått nå.

Kraftige reaksjoner på Facebook

Dommen har skapt voldsomt engasjement i sosiale medier.

Mange mener straffen er for alt for mild. «Tre år? Ubegripelig», «Tre års fengsel er en skam», er kommentarer som går igjen.

En kvinne skriver: «Det er ubegripelig for meg hvordan en så lav straff i det hele tatt kan bestemmes, godkjennes og forklares ... Kan rettsstaten stå for det?».

En annen skriver «Skammelig. Tre år for å ødelegge et liv for offer og en hel familie.»