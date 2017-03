Trafikkfarlig kjøremønster

Kjøremønsteret på E18 er trafikkfarlig på grunn av veiarbeid i to tunneler, hevder trafikklærer Einar Austenå ved UFO trafikkskole i Kristiansand. Han krever at innkjøringen til Baneheitunnelen og påkjøringen ved Gartnerløkka skiltes bedre for å unngå ulykker.