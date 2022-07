Tourettes stopper ikke Mira (20) i arbeidslivet

– Det er mange barn som lurer på hva som står på skiltet mitt og hva det betyr. Da pleier jeg å si at det er noe som gjør at det kommer ufrivillige bevegelser og lyder, sier Mira Lillemor Hildebrandt.

20-åringen forteller de som er nysgjerrige at det er fint at de spør, og at de gjerne må spørre mer.

Hun er sesongarbeider i dyreparken for tredje år på rad. Hun er vert på ulike aktiviteter for barn.

Her har hun valgt å eie sin egen diagnose.

Les også: Milian (10) fikk kjeft på kino på grunn av tics: – Folk skulle visst hvor vanskelig det er

Etter å ha opplevd å få ubehagelige kommentarer ble løsningen en «button» som sier at hun har Tourettes syndrom.

– Det viktigste for meg er at det ikke skal være skam rundt diagnosen.

Mira håper merket kan føre til større åpenhet, og at barn med Tourettes syndrom eller andre vansker kan se at det jobber folk i Dyreparken som også har det.

Mira sine tics påvirkes av hvor mye søvn hun har fått og hvor mye hun konsentrerer seg. Når ticsene kommer er det for det meste plystring, håndbevegelser og nakkebevegelser. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

– «Cred» til Mira

– «Cred» til Mira og arbeidsgiver som fant ut at dette var den beste måten og gjøre det på for henne, sier styreleder i Norsk Tourette Forening (NTF) Terje Holsen.

Han påpeker at langt ifra alle trenger tilrettelegging i arbeidslivet, men at noen gjør det. I noen formål kan det være fornuftig å vise at personen har Tourettes syndrom, mener han.

Han sier at mennesker med Tourettes syndrom er like forskjellige som alle andre.

– Det er professorer og skuespillere. Noen jobber i butikk, noen i dyreparken og andre er uføre.

Les også: Tix rører Tourettes-miljø i Nederland

Holsen mener det har blitt større åpenhet rundt Tourettes syndrom de ti siste årene, men at det enda er myter og stigma rundt diagnosen.

– Det er ikke smittsomt og det påvirker ikke intelligensen din for eksempel.

Han mener arbeidsgivere ikke bør være redde for å ansette noen med Tourettes syndrom.

Terje Holsen i Norsk Tourette Forening (NTF), sier at det har blitt mye større åpenhet rundt Tourettes syndrom de siste 10 årene, men at det enda er en del myter og stigma. Foto: Privat

Mangfoldet skal gjenspeiles i ansatte

HR-leder Kristine Warp i Dyreparken sier at det er like naturlig å ansette Mira som andre sesongmedarbeidere.

– Mira er en veldig god aktivitetsvert. Hun er aktiv og flink med barn.

Warp sier at mangfold nok er den innsatsfaktoren Dyreparken er mest opptatt av når det gjelder rekruttering og arbeidsmiljø.

– Vi skal ha en stab som gjenspeiler hvordan det ser ut forbi gjerdene også, poengterer Warp.

HR-leder i Dyreparken er opptatt av at arbeidsstokken skal representere mangfoldet i samfunnet. Foto: TOM-RICHARD HANSSEN OLSEN / NRK