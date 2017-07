Torp ønsker flere reisende fra Sørlandet

Hotellet skal bygges med smart-moduler og blir på folkemunne kalt et containerhotell.

– Dette er en voksende trend i Europa. Spesielt i storbyene ser vi at det satses på moderne smart-modul hoteller, sier daglig leder i Torp Panorama, Tjeran Haugen, i en pressemelding.

Partene har engasjert Skaara Arkitekter AS til å prosjektere hotellet.

Et hotell for alle

Hotellet er designet både for familier og forretningsreisende og i første omgang legges det opp til cirka 70 rom.

Det er forventet at den største gruppen gjester vil være flypassasjerer som skal reise ut med et tidlig morgenfly og som ikke bor i umiddelbar nærhet til Torp.

Det ligger også en ambisjon om at hotellet på Torp skal bidra til at Torp Sandefjord lufthavn blir mer attraktiv for både Drammensere, Telemarkinger, Østfoldinger og de som bor i Agder.

– Vi har stor tror på prosjektet og mener dette er den beste løsningen man kan få for de reisende. Ved å bygge et hotell i direkte tilknytning til flyplassterminalen, kan de reisende gå rett fra sengen til flyet og slipper ekstra transport, sier administrerende direktør Gisle Skansen på Torp i pressemeldingen.

– Vi har stor tro på at hotellet blir en suksess. Timingen er god og alle undersøkelser og analyser tyder på at det er behov for et hotell på flyplassen. Vi gleder oss til å jobbe tett sammen med ledelsen i tiden som kommer før hotellet kan åpne dørene og ta imot de første gjestene,» sier daglig leder i Torp Panorama, Tjeran Haugen.