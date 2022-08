For å bli godkjent som donor må du fortelle om deg selv. Du må også fortelle om din egen og familiens fysiske og psykiske helse. Du vil også bli testa for noen smittsomme sykdommer for å sikre at de ikke blir overført til mor eller barn.

Sæddonorer skal være over 18 år, og bør være mellom 25 og 45 år.

Det kan være en fordel å ha egne barn, men det er ikke ei forutsetning.

Donorer må ha god helse, både fysisk og psykisk.

Ingen kjente alvorlige arvelige sykdommer eller tilstander i nær familie.

Ha god sædkvalitet som tåler nedfrysing.

Hver donor forventes å møte opp 10-15 ganger for å donere sæd.

Barn av sæddonorer har rett til å vite hvem som er donorfaren når de blir 15.

I dag er det to offentlige sædbanker i Norge. Ved Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital i Trondheim.

Kilde: Helsenorge.no / St. Olavs hospital