Toppblogger: – Politikere hadde grått om de skjønte alvoret

Espen Hilton fra Vennesla har vært åpent homofil i mange år. Han vil at flere politikere som kjemper for LHBT-rettigheter skal gjøre seg synlige. Han ber politikere vise seg under arrangementer som helgens «Skeive Sørlandsdager», men kun de som ønsker å vise søtte året rundt.

– Det som er feil med politikere generelt er at de skal bruke homofili til å sanke stemmer. Akkurat når det er valgkamp ønsker de å vise aksept. Hva om å ha den aksepten hele året? Det gjelder KrF, Høyre. Alle!

LHBT Ekspandér faktaboks LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Dette er et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, som brukes både av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere.

LHBT-begrepet favner både betegnelser knyttet til seksuell orientering (LHB), og kjønnsidentitet (T).

Ordet LHBT kommer fra engelsk LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender).

LHBT er ment å vise fram mangfoldet i «seksualitets- og kjønnsidentitets-baserte kulturer», og brukes noen ganger for å referere til alle som ikke er heterofile eller lever i det kjønnsutrykket de er født med.

LHBT blir oftest brukt som en forstavelse til andre ord: LHBT-person, LHBT-organisasjonene, LHBT-forskningen, LHBT-rettigheter. Store Norske Leksikon.

Urolige dager på Sørlandet

Debatten rundt å flagge med regnbueflagg under Skeive Sørlandsdager har splittet Sørlandet. Spesielt da det ble kjent at ingen KrF-kommuner ønsket å heise flagget.

Da ordfører Jan Dukene (TTL) i Tvedestrand nektet å gjøre det samme, valgte privatpersoner å lime rundt 200 små flagg på kommunehuset. Dette gjorde dagen etter at regnbueflaggene ble kuttet ned på Lundsbrua i Kristiansand, i Lillesand og på Birkenes.

Slik så veggene på Tvedestrand kommunehus ut. Foto: Gry Jeanette Langleite Nyborg

– Jeg føler vi går tilbake i tiden. Det er flaut. Det er så mye menneskehat i verden. Jeg blir helt flau av den verden vi lever i og tankegangen vår ... Jeg mister ord, sier Hilton om at folk velger å kappe ned flaggene.

Han understreker at han ikke mener det er flere med dårlige holdninger rundt homofile på Sørlandet enn ellers, men at det kanskje handler om enkeltpersoner som ødelegger inntrykket.

– Utrolig viktig å heise flagget

– Det er ekstremt viktig at kommuner velger å heise slike flagg. For min egen del kunne nok livet mitt tatt en annen vending om kommuner valgte å heise flagget da jeg var i skapet. Da hadde jeg kanskje skjønt at det var greit å være meg selv. At alt er kjærlighet, uansett hvem man elsker, sier han og fortsetter:

– Den påvirkningen voksne mennesker har, ved å vise kjærlighet for alle, er større enn de tror. De skjønner ikke hva de gjør når de sier nei til et flagg. For det har veldig stor betydning for den lille gutten eller den lille jenta som sliter i dag.

Flere som feirer Pride uten for puben Stonewall Inn, som regnes som en av homofiles viktigste historiske bygninger. Foto: Jemal Countess / Afp

Han ber politikere å skaffe seg mer kunnskap rundt hva markeringer som Skeive Sørlandsdager egentlig betyr, og peker til at Pride oppsto som en minnemarkering etter Stonewall-opprøret 28. juni 1969. Noe som ble et voldelig oppgjør mellom politiet og homofile, grunnet kraftig langvarig trakassering fra politiets hold.

– Hadde de lest seg opp på hva disse dagene betyr, da hadde de nok fått seg et lite slag i trynet. De hadde kanskje også begynt å gråte litt. Fordi de hadde skjønt alt handler om nestkjærlighet.