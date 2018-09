Tok til gatene og stoppet ungdomskriminaliteten

– Vi forteller de unge at slåssingen ikke er tøff, det sier Talal Haydar, styreleder i Muslimsk Union i Agder, og en av initiativtakerne til natteravn-ordningen.

Med natteravn-ordningen er de arrangerte slåsskampene i Kristiansand sentrum forsvunnet, og nå hylles de muslimske lederne av politi- og kommunen.

Gikk ut og viste omtanke

Da kriminalitetsstatistikken for 2017 ble lagt frem, viste den at 240 ungdommer ble registrert for lovbrudd. Av dem var 108 ungdommer innvandrere eller norskfødt med innvandrerforeldre.

Det fikk de muslimske lederne i Kristiansand til å reagere.

Natteravn-ordningen til Muslimsk Union på Agder har hatt enorm effekt på ungdomsvold- og kriminaliteten, og hylles av politiet og kommunen. Du trenger javascript for å se video.

– Vi får mye kontakt med ungdommen, og vi ser at det nytter at vi er til stede. Vi er der og bygger en relasjon med dem, sier Haydar i Muslimsk Union.

Nå kan de høste fruktene. Ungdomskriminaliteten og volden i Kristiansand er kraftig redusert.

– Når ungdommene ser at vi ledere går sammen med politiet og støtter deres arbeid, så begynner de å forstå at det er ikke «oss» og «de», men «vi», forklarer Haydar.

– Byen er helt forandret nå. Ole Hortemo, politistasjonssjef i Kristiansand

Hylles av politiet og kommunen

Gjennom hele fjoråret var politiet og kommunen åpen i media om at de ikke klarte å nå frem til gjengangerne.

– En gruppe ungdommer utfordrer oss mer nå enn tidligere. Og jeg er bekymret for ungdomsmiljøet i Kristiansand i dag, sa Grete Pedersen, leder for forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon til NRK i januar 2017.

Nå ser politiet- og kommunen at effekten av natteravn- ordningen har vært svært god.

– Det har hatt en fenomenal effekt. De viste en helt annen respekt, og lyttet til disse lederne på en annen måte enn hvordan de lytter til politiet, sier politistasjonssjef i Kristiansand, Ole Hortemo.

– Det nytter å bry seg om ungdommene, sier styreleder for Muslimsk Union på Agder, Talal Haydar (til høyre). Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Ungdommene frykter norsk politi

Talal Haydar peker på at mange av ungdommene i minoritetsmiljøene har en annen oppfatning av politiet. Den oppfatningen jobber de muslimske lederne med å endre på.

– Disse ungdommene har vokst opp i en del av verden der de ser på politiet som korrupte, og mange har opplevd vonde saker med urettferdighet, forklarer Haydar.

Også ungdommene selv forteller om roligere hverdager, forteller Johanne Benites Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Næringslivet i Kristiansand sentrum melder om mer ro i Markensgate nå, og ungdommene selv rapporterer om roligere dager. Det forteller Johanne Benites Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune.

– Hvor mye av æren vil du gi til de muslimske lederne?

– De skal ha en stor del av æren. Når vi klarer å engasjere muslimske ledere og foreldre, så har det en stor effekt, og det er vi avhengig av, sier Nilsen.

– Vil dere fortsette arbeidet?

– Selvfølgelig, vi har tenkt å øke innsatsen, fordi det nytter, understreker Tala Haydar.