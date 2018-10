Tog-operatør klar i dag

I dag klokken 12 kunngjøres hvem som tildeles den første trafikkpakken som er lagt ut for konkurranse om togtrafikken i Norge. Trafikkpakken omfatter Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Operatøren får kontrakt for en periode for inntil ti år.