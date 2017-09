Tøft å overleve i 1. divisjon

Arendal-trener Mattias Andersson innrømmer at det kan bli for tøft for laget å overleve i 1. divisjon, etter 2–3-tapet for Levanger mandag. Det er nå fem poeng opp til Fredrikstad på kvalifiseringsplass, og kun sju serierunder igjen før sesongen er slutt