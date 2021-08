To til sykehus etter trafikkulykke

To personer kjøres til sykehus etter en trafikkulykke på E39 i Flekkefjord. To biler og fire personer har vært involvert i en front mot front kollisjon. Skadeomfanget er ukjent, men de involverte er bevisste. Trafikken står på stedet. Rydding av veibane pågår for passering i ett felt.