To til sykehus etter slåssing i Risør

Politiet har rykket ut til Risør sentrum med flere patruljer etter flere meldinger om slåssing mellom to personer. Hendelsesforløpet er foreløpig uoversiktlig. Politiet har kontroll på de involverte partene, samt flere vitner til hendelsen. To personer, en mann og en kvinne, er kjørt til sykehus for sjekk.