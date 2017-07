To skadd etter knivstikking

To personer er kjørt bort i ambulanse etter en knivstikking på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand. Det er uvisst skadeomfang på de skadde. Begge skal være kvinner.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken halv seks. Foto: Tom-Richard Hansen-Olsen / NRK

Et vitne sier til NRK at et av ofrene så ut til å ha knivstikk i mageregionen. Hun var i 20-årene, sier vitnet.

Politiet har kontroll på en gjerningsperson. Det skal være en tenåringskvinne de har kjennskap til fra før. I forbindelse med knivstikkingen skal hun ha truet både vektere, flere ansatte og kunder på senteret.

Kaotiske tilstander

– Vi var på senteret, og hører roping. Jeg så en dame som stod og truet en vekter med kniv, og det blir ropt etter hjelp om det var helsepersonell på stedet, sier NRK-journalist Eskil Mehren som er på ferie på sørlandet.

Han forteller at det var kaotiske tilstander på senteret, og de ble bedt om å forlate stedet.

– Folk stormet ut i alle utganger på senteret. Selv har vi to unger, så vi dro. Utenfor var det få som visste noe. Etterhvert ser vi politiet komme ut med gjerningskvinnen og at de har kontroll over henne, sier Mehren.

Kjenning av politiet

– Gjerningskvinnen ble pågrepet lengre inne på Sørlandssenteret, sier innsatsleder på stedet, Stian Pauschert til NRK.

Innsatsleder Stian Pauschert. Foto: Gjermund Håkonseth / NRK

– Vi fikk god hjelp av vitner som pekte hvor gjerningspersonen hadde løpt. Personen lagde mye hysteri, med skrik og væremåte, så vi fikk lokalisert henne hurtig.

Han sier pågripelsen var udramatisk.

Få vitner til hendelsen

Det skal ikke være mange vitner til selve knivstikkingen.

– Nå undersøker vi åstedet og innhenter vitneopplysninger. Og etterhvert blir det avhør av gjerningspersonen, sier operasjonsleder i Agder-politiet, Audun Eide.

Det skal være roligere på stedet nå.

Politi, ambulanse og luftambulanse dro til stedet.

Butikken er midlertidig stengt. Politiet driver etterforskning på stedet.

Krimteknikere er nå på stedet. Butikken er fortsatt stengt. Foto: Lars Eie / NRK