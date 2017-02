To personer til legevakt etter boligbrann

Rundt klokken 16.00 fredag ettermiddag, ble politiet varslet om at det brant i en enebolig i Havoddveien i Arendal.

Klokken 17.00 fredag, pågår slukkingen av brannen.

– Det brenner godt i andre etasje av huset. Flammene har tatt tak i hele taket, sier brannsjef i Østre Agder Brannvesen, Dag Svindseth.

To til legevakt

Da brannen startet, skal to personer ha oppholdt seg i boligen. Disse skal selv ha kommet seg ut, før de ble tatt hånd om av ambulansepersonell og kjørt til legevakten. Skadeomfanget til de to er foreløpig ukjent.

Ifølge brannsjef Svindseth, har folk i nærliggende hus blitt varslet om å lukke vinduer med tanke på røykutviklingen.

Svindseth sier at det blåser litt, men ikke så mye at det er problematisk med tanke på slukningsarbeidet. Brannvesenet skal ha kontroll på brannen, og det skal ikke være fare for spredning til andre boenheter.

Brannsjefen har foreløpig ingen formening om hvordan brannen har oppstått.

Saken oppdateres.