To personer skutt i Arendal

– Vi fikk flere meldinger om at det var avfyrt skudd i et hus i Arendal. Da vi kom frem til stedet fant vi to personer som var skutt i beina, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt til NRK.

Han kan ikke si noe om skadeomfanget, utover at de to er skutt i beina. De to er sendt til sykehus.

Gjerningsmannen stakk fra stedet i en bil. Arnesen bekrefter at de leter etter en navngitt gjerningsmann.

Han ikke si noe om relasjonen mellom gjerningsmannen og de to som er skutt.

– Det er for tidlig å si, men vi jobber med å avhøre vitner på stedet nå, sier operasjonslederen.

Arnesen vil foreløpig ikke si noe om hvor i Arendal skytingen skjedde.

Politiet meldte om hendelsen klokka 02.07 natt til lørdag.