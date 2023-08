To personer mistet livet i ulykke på E39

To personer omkom i en frontkollisjon mellom to biler på E39 ved Fidjane like vest for Kristiansand natt til onsdag.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 00.35.

En drøy time senere opplyste Agder politidistrikt at to av de involverte er erklært døde av lege på stedet. En tredje person er skadet og sendt til sykehus.

De pårørende er varslet.

Vegvesenets ulykkesgruppe og politiets kriminalteknikere har vært på stedet.

Saken vil etterforskes videre, melder politiet.