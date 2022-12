To personer fastklemt etter trafikkulykke

To personer sitter fastklemt etter en møteulykke mellom to biler ved Lundeslettene på E18 i Tvedestrand, melder politiet. De to får behandling av helsepersonell på stedet. Totalt er tre personer involvert i ulykken.

E18 er stengt i begge retninger på stedet, melder Vegtrafikksentralen.