To nye verneområder i Agder

Staten har vernet to nye skogområder i Agder. Dåsvassdalen naturreservat i Evje og Hornnes, og Birkelid naturreservat i Songdalen kommune er to av 19 nye skogområder som har blitt vernet. Totalt er litt under fire prosent av Norges skogareal nå vernet.