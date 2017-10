To menn erkjenner ran av kvinne

Etterforskningen har ført til at to personer er pågrepet og siktet for forholdet, opplyser politiet.

– Det har blitt gjennomført avhør av de siktede og begge har i politiavhørene tilstått forholdet, sier etterforskningsleder Ole Segberg.

Det var fredag i forrige uke at kvinnen i 60-årene ble kjørt til sykehus for behandling etter at hun ble overfalt og ranet i sitt eget hjem i Vågsbygd i Kristiansand.

Da politiet kom til stedet, ble kvinnen funnet skadet. Politiet hadde tidlig mistanke om at det var to gjerningsmenn som hadde vært inne i leiligheten.

Ifølge politiet er begge de siktede menn med lokal tilknytning til Kristiansand. Den ene er i midten av 30-årene, mens den andre er i midten av 40-årene.

Politiet anser saken som oppklart, men vil gjøre ytterlige etterforskningsskritt før saken blir sendt til påtalemessig vurdering.