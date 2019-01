– Det er veldig spesielt, og interessen har vært helt unik, sier en tydelig stolt Stig Ubostad.

– Vi ligger godt an, vil jeg si. Nå er det seks uker til vi skal være ferdig, og vi er i rute, bekrefter han.

Han og broren Gaute er gründerne bak restauranten med det passende navnet «Under». De overtok havhotellet på Båly like ved for noen år siden og hadde et ønske om å utvikle stedet.

Undervannsrestaurant i Lindesnes snart klar Du trenger javascript for å se video.

Les også: Bygger Europas første undersjøiske restaurant

Nå er de kun to måneder unna å se visjonen bli en realitet. Regningen ser foreløpig ut til å bli på 50 millioner kroner.

– Blir det veldig dyrt å spise her?

– Alt er jo relativt, sier Ubostad.

– For et isolert måltid, er det dyrt. Tar man opplevelsen med i betrakningen er det ikke det, legger han til.

Foto: Lars Eie / NRK

Ansatt ti kokker

Prisen vil ligge på 2200 kroner og oppover for en person. Det inkluderer et 18-retters måltid med mange av ingrediensene som finnes like utenfor vinduet under vannflaten.

– Vi har allerede ansatt ti kokker, og vi har vært så heldig at det har vært rift om få lov til å jobbe på denne restauranten.

Den mest profilerte av kokkene, er Nicolai Ellitsgaard, som er kjent for å ta i bruk råvarene som finnes langs Sørlandskysten.

Snart skal maten presenteres for gjestene i spisesalen som ligger fem meter under havoverflaten.

Foto: Snøhetta

NRK får besøke restauranten før den tas i bruk, men Ubostad ønsker ikke at det det tas bilder innvendig - for at ikke inntrykket av en byggeplass skal feste seg.

– Vi ønsker å kontrollere bildene som kommer ut fra innsiden. Det er en særegen attraksjon som vi ønsker å formidle på best mulig måte, forklarer Ubostad.

Hektisk byggeaktivitet pågår både på utsiden og innsiden av restauranten, som er designet av Snøhetta.

20. mars åpner restauranten, og allerede nå har 7000 personer reservert plass.

Ambisjonen til eierne er at byggverket også skal en opplevelse og tilgjengelig også for de som ikke er spisegjester. Foto: Lars Eie / NRK

– Betyr mye for Sørlandet og hele Norge

– Dette blir helt fantastisk. Det betyr uendelig mye for Lindesnes som turistkommune, for Sørlandet og hele Norge, sier Janne Fardal Kristoffersen.

- Betyr mye: Ordfører i Lindesnes kommune, Janne Fardal Kristoffersen, tror attraksjonen vil tiltrekke seg folk fra hele verden. Foto: Odd Rømteland / NRK

Hun er ordfører i kommunen, og kan knapt vente på å se det endelige resultatet.

– Det er en totalopplevelse, og vi er sikre på at folk vil komme langveisfra for å oppleve dette.

– Husk at dette er den eneste av sitt slag i Europa, og verdens største undersjøiske restaurant, avslutter Fardal Kristoffersen.