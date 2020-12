– Vi var jo steingale da vi tok ut kruttet fra et fyrverkeribatteri og tente det i en glassflaske, sier Karl Ivar Fjell.

Minutter senere gikk det galt.

Karl Ivar fikk brannskader og glassplinter i ansiktet og måtte sy 29 sting hos legevakta. Her fikk han beskjed om at brillebruken trolig hadde reddet synet hans.

31-åringen fra Kristiansand er i dag sjeleglad for at han beskyttet øynene nyttårsaften for syv år siden.

Karl Ivar Fjell måtte sy 29 sting og var farlig nær å miste synet nyttårsaften for syv år siden. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

To av tre risikerer synet

I en fersk undersøkelse som Ipsos har gjort for Norges Blindeforbund sier to av tre menn under 30 år at de ikke bruker vernebriller under oppskyting av raketter.

Samtidig er det oftest menn som får skader.

Terje André Olsen er forbundsleder i Norges Blindeforbund og mener tallene er skremmende.

– I år tror vi det blir mer privat oppskyting også, fordi fyrverkeri i offentlig regi er avlyst flere steder. Vi frykter at dette kan resultere i flere ulykker.

Forbundsleder Terje André Olsen i Norges Blindeforbund frykter flere øyeskader ved årets rakettoppskytning. Foto: Tom-Egil Jensen / Tom-Egil Jensen

Frykter flere skader

Også på legevakta fryktes det flere skader grunnet private oppskytninger.

– Ja, hvert år får vi inn pasienter med brann- og øyeskader grunnet raketter. I år blir nok intet unntak, sier Arnhild Lund, enhetsleder ved legevakta i Arendal.

Arnhild Lund, enhetsleder ved legevakta i Arendal tror det kommer inn skader i forbindelse med nyttårsrakettene også i år. Foto: Leif Dalen / NRK

– Bruk briller

Karl Ivar var bare millimeter fra å miste synet. Det er ikke mange arrene å se etter den alvorlige ulykken for syv år siden.

Nå kommer han med en klar oppfordring til unge som skal skyte opp raketter i kveld.

– Jeg skjønner at det kan være gøy å tøffe seg for de andre. Men bruk hodet og bruk briller. Det er for mye som står på spill.