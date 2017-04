To antatte bakmenn pågrepet i stor i narkosak

Politiet opplyser at de to mennene ble pågrepet i Sverige 28. mars i år i Malmö, og mener de var leverandører til ett av narkonettverkene på Agder.

– Vi har overlevert bevisene til svensk politi, sier etterforskningsleder Thor Atle Pedersen ved avsnittet for organisert kriminalitet i Agder politidistrikt til NRK.

Leverte kokain

Politiet mener mennene leverte to kilo kokain til en antatt hovedmann i Kristiansand.

– Vi vet at det partiet som ble tatt på grensa til Norge, ble mottatt av de norske aktørene i Stockholm. Vi har identifisert to personer bosatt i Malmö som leverandørene av dette partiet. De to er opprinnelig fra Albania, sier Pedersen.

Leder ved avsnitt for organisert kriminalitet i Agder politidistrikt, Thor Atle Pedersen bekrefter at to nye menn er pågrepet under opprullingen av narkotikanettverk på Sørlandet. Foto: Lars Eie / NRK

Partiet ble stoppet på Svinesund i november i fjor. Nå mener politiet at bakmennene er tatt. Politiet tror dette utgjør ett narkonettverk på Agder.

Flere nettverk på Agder

Politiet startet felles etterforskning etter beslaget på Svinesund i november og da ble det også avdekket et større parti på 30 kilo amfetamin, seks kilo kokain og ti kilo hasj som ble beslaglagt på vei i bil til Sørlandet.

– Vi har endt opp med to separate saker, men det er familiære relasjoner mellom to nettverkene, sier Pedersen.

Han forteller at politiet har etterforsket tre nettverk på Agder, men de har hatt forskjellige leverandører.

Narkotika til hele Agder

Noe av stoffet som ble beslaglagt var pakket inn i plastposer. Foto: Politiet

Tre personer er løslatt fra varetektsfengsling nå. I hovedsak nekter alle straffskyld etter siktelsen. Verdien på beslagene som er gjort, ligger på 15 til 25 millioner kroner.

Pedersen tror at nettverket har hatt et stort nedslagsfelt over hele Agder, Stavanger og deler av Telemark.

– I denne etterforskningen har vi ikke hatt fokus på småselgerne, men bakmennene, forteller Pedersen.

Rettssaken er ventet å komme opp i august – september i år.

Ifølge politiet erkjenner ingen straffskyld i hovedpunktet i siktelsen.