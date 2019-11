– Jeg har vært åpen om at jeg også har strevd som mamma. For meg er det viktig at foreldre vet at jeg ikke er en guru eller en perfekt mor, sier Annabell Stefanussen (53).

Fra stua i Bardufoss i Troms har hun med god hjelp av mannen Dagfinn (57) nådd ut til foreldre over hele landet med konseptet «Fredsarbeid i heimen».

De siste fire årene har Annabell veiledet over 50.000 foreldre i hvordan de kan kommunisere bedre med barna sine.

Det skjer ved hjelp av gratis videopresentasjoner på nett, også kalt webinarer.

Annabell elsker jobben sin.

– Jeg prøver å inspirere foreldre til å uttrykke behov i stedet for kritikk. Humor er også lurt å bruke, sier hun og smiler.

Målet med gratiskursene er blant annet at foreldre kjøper et eget nettkurs. Dette koster 6000 kroner. Rundt 1800 har kjøpt det siden oppstarten. Dette utgjør til sammen 10, 8 millioner kroner.

I fjor hadde selskapet til ekteparet driftsinntekter på fire millioner.

For å nå slike summer er annonsering i sosiale medier avgjørende. Da er det Facebook og Instagram som gjelder.

I forkant av høstens lansering brukte de 500.000 kroner i markedsføring på Facebook.

– Spesielt Dagfinn blir stresset av disse summene, sier Annabell.

Hittil har det gått greit.

Dagfinn Stefanussen sa opp jobben som lektor i videregående skole i mars. Nå jobber også han med «Fredsarbeid i heimen» på heltid. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Drømmen om frihet

Onlinekurs har blitt «big business».

En av aktørene som lærer folk hvordan de kan bygge opp og leve av nettkurs, Inspiro Academy, hadde en omsetning på 23 millioner kroner i fjor.

– Jeg må nok ta en stor del av skylda for at stadig flere i Norge lager onlinekurs. Vi har blitt en utdanningsinstitusjon, sier gründer Roy Moss.

Siden starten for fire år siden har mer enn tusen personer gjennomført kurset «Suksess med nettkurs».

Hver måned melder mellom 40 og 50 nye personer seg på. Drømmen om frihet og mer kontroll over egen hverdag lokker.

Gründeren forteller at folk lager kurs i alt mellom himmel og jord. Både yogakurs, ernæringskurs, ridekurs, språkkurs og strikkekurs er representert.

Moss understreker hvor viktig annonsering i sosiale medier er for å få markedsføring.

– Spesielt Facebook og Instagram er kraftige annonsemotorer som gjør det mulig å få til store ting på kort tid, sier han.

For gründer Roy Moss startet Inspiro Academy med at han og samboeren utviklet «​​​​​​​Bli magasinjournalist»-kurset på nett. I løpet av det første året solgte de kursplasser for 2,6 millioner kroner. Foto: Privat

Folk ønsker å utvikle seg

Trend – og markedsanalytiker Ole Petter Nyhaug i Opinion forteller at analysebyrået allerede for to år siden forutså en sterk vekst i bruken av nettbaserte kurs.

Han peker på to årsaker til dette. For det første: Folk velger enkleste vei til målet. For det andre: Mange vil finne et nytt fokus i livet sitt.

– Denne refokuserte trenden som vi kaller det, er sterkest hos kvinner i 30 og 40-årsalderen, sier Nyhaug.

Han viser til USA hvor store onlinekurs-sentraler som lynda.com, udemy.com og skillshare.com fungerer som et slags Netflix for ulike kurs. Her betaler kunden en fast pris og får tilgang til alle kursene.

– Jeg er ganske sikker på at dette markedet vil vokse videre, sier Nyhaug.

Her er et utvalg av ulike gratis videopresentasjoner som har dukket opp på Facebook de siste ukene:

Relevant bakgrunn

Ekteparet Stefanussen tror nettkurset deres har blitt så populært fordi det er lettvint og tilgjengelig. Samtidig kan man være helt anonym.

– For mange er det tabu å innrømme at man strever som foreldre. Det er mange ting vi mennesker ikke er åpne om og tror vi er alene om, sier Annabell.

Hun har ti års utdannelse som gestaltterapeut, en retning innenfor psykoterapi.

Før hun startet «Fredsarbeid i heimen» veiledet hun ledere i flere kommuner i Nord-Norge, blant annet i konflikthåndtering.

– Jeg liker å formidle og inspirere. Det ligger hjertet mitt nært. Å få tilbakemelding fra kursdeltakere om at det går bedre hjemme når de bruker det de har lært, er en belønning for meg, sier hun.

Fredsarbeid i heimen Ekspandér faktaboks Onlinekurs som drives av Annabell (53) og Dagfinn Stefanussen (57) som bor i Bardufoss.

Koster rundt 6000 kroner. Da får man seks ferdiglagede leksjoner og har tilgang på kursportalen i ett år.

Rundt 1800 foreldre har kjøpt dette onlinekurset.

Har også gratis videopresentasjoner på nett (kalt webinarer).

Rundt 50.000 foreldre har benyttet seg av disse de tre siste årene.

Kjører vanligvis to kursrunder årlig. I forkant av disse er det alltid gratis webinarer.

Jobber nå for å komme inn på det amerikanske markedet.

Ida var en «kjeftemamma»

En av dem som har valgt å kjøpe Annabells onlinekurs er Ida Vindstad (34). Hun har fire barn i alderen to til ni år.

Situasjonen hjemme var krevende da minstemann var baby. Hun var mye alene i ukedagene og det var mye kjefting.

En kveld da Ida satt gråtende i sofaen etter en fullstendig kaotisk legging, dukket tilbudet om Annabells gratiswebinar opp på Facebook.

– Jeg heiv meg med og tørket tårer underveis, forteller Ida.

Hun valgte å kjøpe onlinekurset etter gratiswebinaret. Foreldreparet sliter med å få barnevakt. Dermed var det perfekt å ta kurset hjemme. Hun pleide å gjøre det når ungene var i seng om kvelden.

For Ida og familien har hverdagen blitt en annen etter kurset. Der oppdragelsen før varierte mer etter dagsformen, er hun og mannen nå mer forutsigbare. Ungene har heller ikke de samme sinneutbruddene.

– Det er deilig å få fram det jeg vil ved å være helt rolig. Jeg trengte å få vekk skrikestemmen, sier Ida Vindstad.

Ida Vindstad er opptatt av at barna skal føle at hele familien er et lag som jobber sammen. Fra venstre Isak (7), Sofus (2), Ludvig (4) og Elida Marie (9). Foto: Privat

Slet i mammarollen

Også Annabell Stefanussen som hjalp Ida med å bli mer rolig, hadde utfordringer på hjemmebane.

– Jeg var en altfor autoritær mamma, men visste ikke hvordan jeg kunne gjøre det på en annen måte, forteller hun.

Da guttene hennes var små jobbet hun med å veilede ledere og medarbeidere i ulike kommuner. Etter hvert fikk hun flere tilbakemeldinger om at de hun veiledet brukte det hun lærte dem om kommunikasjon på egne barn. Med god effekt.

Annabell ble nesten sjalu. Hun synes det var rart at de kunne få så kjapp effekt, ut av det lille hun hadde lært dem.

En kveld var det faktisk guttene selv som ga henne en a-ha opplevelse og endret henne som mamma.

Ba om unnskyldning

Eldstegutten Magnus (13) ba om en prat med henne. Lillebror Nikolai (10) satt ved siden av ham i sofaen.

– Mamma, vi reagerer på måten du snakker til oss på. Det er vanskelig for oss å se når du går fra å være en humoristisk mamma til at du plutselig er sur. Vi opplever deg som uforutsigbar, sa Magnus.

Annabell forteller at hun begynte å strigråte. Både av beundring for måten guttene tok det opp på, men også fordi hun visste at de hadde rett. Hun ba dem fra dypet av hjertet om unnskyldning.

Annabell Stefanussen fikk inspirasjon til å jobbe med familierelasjoner etter at sønnene Magnus og Nikolai ba om en prat med henne da de var 10 og 13 år. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Samtidig lovet hun å aldri mer snakke til dem på en slik måte at de opplevde henne som uforutsigbar.

– Dette er nå 15 år siden og jeg har holdt løftet. Jeg har selvsagt både vært irritert og frustrert, men har klart å håndtere meg selv.

Så legger hun til:

– Takk og pris ga jeg ikke gubben det samme løftet! For jeg er en fyrig dame og kan bli både ufin og usaklig.

Elsker friheten

Nå forbereder Annabell og Dagfinn seg til lansering av en ny runde med onlinekurs. Det skal lages videoer, Facebook-annonser og svares på mail fra potensielle deltakere som ønsker å være med på webinar.

Ofte sitter de oppe til langt på natt for å svare på mailer.

Å drive for seg selv er ingen ni til fire jobb, men Annabell elsker det.

– Jeg er en gründertype og liker friheten godt. For meg er det livskvalitet å bestemme når jeg vil stå opp selv, sier hun.

Det er hun som lager innholdet i kurset og er ansiktet utad. Dagfinn er den tekniske supporten og styrer det administrative.

– Hvordan er det å jobbe sammen bare dere to?

– Vi savner å ha et gründernettverk og å være sammen med likesinnede. Å ikke ha kollegaer er et stort minus. Jeg drømmer om at vi etter hvert blir flere ansatte, sier Annabell.

Planen er å lansere onlinekurset internasjonalt neste år, og de starter like godt med USA i første omgang.

– Vår visjon er at alle familier som strever med kommunikasjon skal ha tilgang på «Fredsarbeid i heimen» sine tjenester, både nasjonalt og internasjonalt, sier Annabell Stefanussen.